السعودية: إليسا وهيفاء وهبي تشعلان الأجواء في موسم الرياض


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 06:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أحيت المطربتان إليسا وهيفاء وهبي، حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة.


وقالت الصفحة الرسمية لـ”موسم الرياض”، عبر موقع “تويتر”: “الجمهور زاد الليلة جمال ونغم في حفلة الفنانة هيفاء وهبي والفنانة إليسا في بوليفارد رياض سيتي”.

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وأشعلت هيفاء، الأجواء وسط حضور جماهيري كبير من الجمهور السعودي، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، قد نشر في وقت سابق، بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق :”ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض”.
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