علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على إقامة أول حفل لها في السعودية، موجهة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ
هيفاء وهبي تعلق على إقامة أول حفل لها في السعودية
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