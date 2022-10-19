هيفاء وهبي تعلق على إقامة أول حفل لها في السعودية


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 17:18قراءة: 0 د, 19 ث
      
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على إقامة أول حفل لها في السعودية، موجهة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ


وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت هيفاء وهبي: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".

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وأضافت الفنانة اللبنانية: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك..جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال..بشوفكن".



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