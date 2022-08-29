ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%

وكالات - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1% واقتربت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" من مستوى 101 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 05:07 بالتوقيت العالمي، ارتفعت عقود "برنت" الآجلة لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 1.08% إلى 100.09 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.08% أيضا إلى مستوى 94.15 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.وعلق الخبير جيمس ويسلر، العضو المنتدب لشركة Vanir Global Markets Pte في سنغافورة على ارتفاع أسعار النفط قائلا: "على الرغم من تحفيز البنوك المركزية المتشددة لرفع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة، يستمر سعر النفط في الارتفاع حيث تدعم قيود العرض الاتجاه الصعودي".