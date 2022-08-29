بيرو: الحكم على أخت السيدة الأولى في البلاد بالحبس 30 شهرا


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 06:47قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - ذكرت النيابة العامة في بيرو أن محكمة قضت بالحبس الاحتياطي لمدة 30 شهرا ضد لينيفر باريديس، أخت السيدة الأولى في البلاد، المشتبه بها، مثل رئيس الدولة، بالفساد.


وورد في التصريح أن "المحكمة وجدت ما يسند طلب الحبس الاحتياطي لمدة 30 شهرا للينيفر باريديس، التي تخضع للتحقيق بشأن منظمة إجرامية مفترضة"، في حين طلب مكتب المدعي العام في وقت سابق مدة 36 شهرا من الحبس الاحتياطي لباريديس.

ويشتبه في أن أقارب رئيس الدولة بيدرو كاستيلو، مثله، شاركوا في منظمة إجرامية متورطة في عمليات احتيال خلال مزادات لأعمال البنية التحتية.


ونفى كاستيلو مرارا الاتهامات الموجهة إليه ولأسرته بارتكاب جرائم. وقد تم بالفعل فتح ست قضايا ضد الرئيس، الذي يشتبه بتورطه في قضايا فساده، وتجارة النفوذ، وترقية المقربين منه، والسرقة الأدبية عند كتابة ورقة جامعية.

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