مصر.. حسام حبيب ووالده يسخران من شيرين بعد حديثها في تونس (فيديو)


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 08:27 قراءة: 0 د, 57 ث
      
عادت أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب للواجهة مرة أخرى، بعدما صدرت تلميحات غير مباشرة بين المطربة وطليقها.


وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحبيب وهو يرد على تصريح طليقته الذي قالت فيه "الأسد مراته بتاكله"، فما كان من حبيب الذي يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي إلا أن استقبل الأمر بضحك شديد.

وجاء رد شيرين السابق بعدما قال حسام "الأسد لما يغيب الغابة بتسيب"، في إشارة منه إلى ما وصلت إليه الأمور مع شيرين بعد الانفصال.


يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد العلاقة بين "الثنائي السابق" جدلا وخلافات بعد الطلاق الذي وقع منذ أشهر، انتهى بعضها بالمحاكم.

من جانبه، سخر حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب من تصرف شيرين عبد الوهاب على مسرح قرطاج بعدما قبلت يد الطبيب المعالج لها .

وعبر حسابه على Facebook، كتب حسين حبيب "امتا المريض يبوس ايد الطبيب.. ساعات الطبيب يبقى هو الداء".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد فاجأت جمهورها في حفل مهرجان قرطاج بتوجيه التحية إلى طبيبها المعالج على المسرح ثم قبلت يده تعبيرا منها عن امتنانها لدوره في أزمتها الأخيرة.



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