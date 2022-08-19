قتلى وجرحى بحادث تصادم مروع في محافظة المنيا بصعيد مصر


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 07:07قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة وسيارة نقل في الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بمصر.


وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمنيا إنه تم نقل مصابي وضحايا حادث التصادم إلي مستشفيي المنيا العام وسمالوط النموذجي.

وجرى تحرير محضر بموجب الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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