مكة: محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة

وكالات -

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "لدى وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، رفقة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس"، لافتة إلى أنه "فور وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة".وأضافت "واس" أنه "تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع الأمير محمد بن سلمان، محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز، بليلة وسدنة بيت الله الحرام".