بعد تغريدة عن صاحب "آيات شيطانية".. تهديد مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" بالقتل


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 20:50قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - تعرضت الكاتبة البريطانية جوان رولينغ مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" للتهديد بالقتل، بعد أن عبرت في تغريدة عن دعمها للكاتب سلمان رشدي الذي تعرض لمحاولة اغتيال أمس الجمعة.



وبعد الهجوم على رشدي، كتبت رولينغ: "أخبار مروعة. أشعر بالسوء الشديد. أتمنى أن يكون على ما يرام" وتلقت تعليقا: "لا تقلقي، أنتِ التالية".


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تلقت الكاتبة تهديدات من متطرف يتعاطف مع منفذ محاولة اغتيال مؤلف رواية "آيات شيطانية" الكاتب سلمان رشدي.

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وتعرض رشدي أمس الجمعة للطعن أثناء وقوفه على منبر قاعة في مركز ثقافي في تشوتاكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، حيث قال وكيله إنه وضع على جهاز للتنفس اصطناعي ويمكن أن يفقد إحدى عينيه.

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