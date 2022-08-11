مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا

وكالات - ارتفع عدد الضحايا في حادث تصادم مروع في مصر بطريق أسوان الزراعي أمام قرية الجعافرة بين عربة تريلا ومكروباص، إلى 11 حالة وفاة.
وأفيد في هذا الشأن بأن مشرحة كوم أمبو استلمت 3 جثث، في حين أن مشرحة دراو استلمت 4 جثث، وبعد اكتمال العدد، تم نقل 4 جثث إلى مشرحة أسوان، ليصل عدد الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث إلى 11 شخصا إضافة إلى إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.
وأفيد في هذا الشأن بأن مشرحة كوم أمبو استلمت 3 جثث، في حين أن مشرحة دراو استلمت 4 جثث، وبعد اكتمال العدد، تم نقل 4 جثث إلى مشرحة أسوان، ليصل عدد الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث إلى 11 شخصا إضافة إلى إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251178