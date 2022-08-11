مصر.. حادث تصادم مروع يودي بحياة 11 شخصا

وكالات -

وأفيد في هذا الشأن بأن مشرحة كوم أمبو استلمت 3 جثث، في حين أن مشرحة دراو استلمت 4 جثث، وبعد اكتمال العدد، تم نقل 4 جثث إلى مشرحة أسوان، ليصل عدد الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث إلى 11 شخصا إضافة إلى إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.