وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 44 بينهم 15 طفلا وإصابة 360 في الهجوم الإسرائيلي


Publié le Lundi 08 Août 2022 - 06:52قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 44 بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360.


وكان قطاع غزة قد تعرض منذ عصر الجمعة إلى هجوم متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.


في حين أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.
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وبوساطة مصرية، دخل الطرفان في هدنة مساء أمس الأحد، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن وقف إطلاق النار سرى ليلة أمس عند الساعة 23:30، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

كما أعربت حركة "الجهاد الإسلامي" عن ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء أمس الأحد، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

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