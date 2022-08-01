وسائل إعلام: أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا الأوكرانية

وكالات -

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وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والتي ترفع علم سيراليون، ستغادر ميناء أوديسا في الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي باتجاه لبنان.وأضافت الوزارة أن قوافل أخرى ستتبع "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد اكتملت".وبنيت سفنية "رازوني" العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.