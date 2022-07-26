تركيا تعلن استئناف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ​​في 9 أغسطس

وكالات -

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أعلنت وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقر ستستأنف التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​في 9 أغسطس المقبل.وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة "عبد الحميد خان" ستنطلق من مرسين لإنجاز أعمال تنقيب في المتوسط يوم 9 أغسطس.وعادة ما تثير محاولات تركيا من أجل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، الخلافات مع جارتيها، قبرص واليونان.وتعد تركيا على خلاف مع اليونان وقبرص بشأن المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر المتوسط، والمجال الجوي، والطاقة، ووضع بعض الجزر في بحر إيجه، وجزيرة قبرص المنقسمة عرقيا.ولا تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما؛ وفي حالة قبرص، لا تعترف أنقرة بأن حكومة نيقوسيا، التي لا تعترف بها، لديها جرف قاري على الإطلاق.وتشدد اليونان على أن الجرف القاري هو منطقتها الخالصة لوجود جزرها، التي تجادل تركيا بشأنها، قائلة إن الجزر على بعد 580 كيلومترا من البر الرئيس.