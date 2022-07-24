كويكبات قريبة من الأرض لم نرها من قبل مختبئة في وهج الشمس!

وكالات -

..





وعندما يتعلق الأمر بفهم تاريخ النظام الشمسي وتكوين الكواكب، فإن العثور على هذه الكويكبات وتتبعها قد يكون أمرا بالغ الأهمية.وأفاد عالم الفلك سكوت شيبارد، من معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة، عن بعض الأجسام القريبة من الأرض التي يتم العثور عليها بين الأرض والشمس - والاكتشافات ما زالت في بدايتها.وكتب شيبارد في عمود في مجلة Science: "المسوحات التلسكوبية الجديدة تتحدى وهج الشمس وتبحث عن كويكبات باتجاه الشمس أثناء الشفق. ووجدت هذه الاستطلاعات العديد من الكويكبات غير المكتشفة سابقا قرب الأرض".وتشمل الاكتشافات أول كويكب بمدار داخلي لكوكب الزهرة (يُسمى 'Ayló'chaxnim 2020 AV2)، والكويكب الذي يمتلك حاليا أقصر فترة مدارية معروفة حول الشمس (يُسمى 2021 PH27).وبينما توقعت النمذجة أن هذه الكويكبات يجب أن تكون موجودة، بدأت الآن التلسكوبات مثل كاميرا Zwicky Transient Facility في كاليفورنيا وتلسكوب Blanco 4-meter التابع لمؤسسة العلوم الوطنية في تشيلي - مع كاميرا Dark Energy (DECam) المرفقة - في العثور عليها فعليا.ويتم تصنيف هذه الكويكبات بناء على موقعها: Atiras (مع مدارات داخلية مع الأرض)، Vatiras (مع مدارات داخلية إلى كوكب الزهرة)، وVulcanoids الافتراضية (مع مدارات داخلية من عطارد).وما نعرفه من رصد الفوهات على الكواكب والأقمار هو أن أعداد الأجسام القريبة من الأرض كانت ثابتة على مدى مليارات السنين القليلة الماضية.وبالنظر إلى مداراتها غير المستقرة ديناميكيا (التي تبلغ حوالي 10 مليارات سنة) والحركات غير المتوقعة (الناجمة عن التعرض للشمس)، فإن ذلك يشير إلى أن الأجسام القريبة من الأرض تتجدد بطريقة ما.ويكتب شيبارد: "تعتمد الحركة على دوران الكويكب وحجمه وبعده عن الشمس. وكلما كان الكويكب أصغر وكلما زاد ضوء الشمس الذي يمتصه، زادت حركته".ويجب أن تساعدنا اكتشافات الكويكبات هذه على فهم المزيد عن حركتها، وكيف نجح عدد الأجسام القريبة من الأرض في البقاء ثابتا خلال فترات طويلة من الزمن. ويعتقد العلماء أن معظم الأجسام القريبة من الأرض هي كويكبات تم إخراجها من الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري.ومع ذلك، يشير شيبارد إلى أنه قد يكون هناك أيضا مستودعات داخلية مستقرة للأجسام القريبة من الأرض، ما يوفر إمدادات ثابتة من Atiras وVatiras. وقد تتغذى هذه الكويكبات وتستبدلها بالكويكبات التي تخرج إلى النظام الشمسي الأوسع، أو تصطدم بكوكب، أو يتم طمسها عن طريق الاتصال الوثيق بالشمس.وكلما كانت الكويكبات أصغر، كان من الصعب اكتشافها بالطبع. ويقدر العلماء أنه تم العثور بالفعل على حوالي 90% مما يسمى بالأجسام القريبة من الأرض "القاتلة للكواكب" - تلك التي يبلغ عرضها كيلومترا واحدا (0.62 ميل) أو أكثر.وكتب شيبارد: "من المحتمل أن يكون للأجسام القريبة من الأرض التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا القليلة الماضية مدارات قريبة من الشمس أو ذات ميول عالية، ما يجعلها بعيدة عن مجالات مسوحات الأجسام القريبة من الأرض الرئيسية".