كارلوس غصن يعلق على مذكرة التوقيف الفرنسية بحقه

وكالات -

وأضاف المتحدث باسمه أن "القرار مفاجئ، خصوصا أن غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".وتتعلق مذكرة التوقيف بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".وأصدر قاضي التحقيق المكلف بالقضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".يذكر أن غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.