تقارير تكشف ارتباط بيض شوكولاتة "كيندر" بتفشي عدوى مرضية!

وكالات -

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أصدرت شركة تصنيع الشوكولاتة Ferrero اعتذارا بعد استدعاء دفعات من Kinder Eggs (بيض كيندر) في نهاية هذا الأسبوع، قبل أسابيع فقط من عيد الفصح.وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة وغيرها من منظمات الصحة العامة الوطنية، إلى وجود صلة بين بيض Kinder Surprise وتفشي السالمونيلا مؤخرا في جميع أنحاء البلاد، والذي أفادت التقارير بأنه أثر على ما يقرب من 50 شخصا، بمن فيهم الأطفال الصغار.