كييف تعلن استعادة مدينة قرب العاصمة ومرتزقة "فاغنر" ينتشرون شرقا

وكالات -

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كييف تعلن استعادة مدينة قرب العاصمة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا نشرت مرتزقة من مجموعة "فاغنر" سيئة السمعة في شرق أوكرانيا.ورجحت وزارة الدفاع أن المجموعة نشرت أكثر من ألف فرد، بينهم قياديون، من أجل "القيام بعمليات قتالية في أوكرانيا".وأضافت الوزارة أنه "بسبب الخسائر الفادحة والغزو المُعطّل إلى حد كبير، اضطرت روسيا على الأرجح لإعادة ترتيب أولويات أفراد فاغنر (بنشرهم) في أوكرانيا على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا".وتعتبر مجموعة فاغنر واحدة من أهمّ المنظمات الروسية المحاطة بالسرية. وليس لها وجود بشكل رسمي، لكن يُعتقد أن ما يصل إلى 10 آلاف عنصر قد تعاقدوا مع المجموعة على مدى السنوات السبع الماضية، للذهاب إلى نقاط ساخنة، بما في ذلك سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.وتواجه مجموعة فاغنر ومرتزقتها اتهامات بارتكاب انتهاكات في مالي وليبيا وسوريا، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.في الأثناء، حققت القوات الأوكرانية تقدما قرب العاصمة كييف، فقد أعلن أولكسندر ماركوشين عمدة إربين استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.وبشأن الوضع في ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد، ذكر عمدة المدينة أن الوضع فيها كارثي، فقد قتل 5 آلاف شخص -بينهم 210 أطفال- خلال 27 يوما من الحصار الروسي المفروض على المدينة.وأعلنت قوات موالية للجيش الأوكراني تطلق على نفسها كتيبة القرم الإسلامية، استعادة السيطرة على قرية موتيجين غرب العاصمة كييف، من القوات الروسية.وقالت الكتيبة إنها نفذت العملية بمساندة من قوات الجيش الأوكراني، وبثت فيديو لمقاتليها داخل القرية يظهر فيه عيسى أكاييف قائد الكتيبة، التي تضم مقاتلين مسلمين من تتار شبه جزيرة القرم، انضمت رسميا إلى الجيش الأوكراني في عام 2015، بعد سيطرة روسيا على شبه الجزيرة.في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية تقدمت على عدة محاور في أوكرانيا.وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت في الساعات الأخيرة طائرات أوكرانية و19 طائرة مسيرة، وسيطرت على 36 موقعا عسكريا.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لن تلجأ لاستخدام السلاح النووي إلا في حالة تهديد وجودي.