وسائل إعلام: نقل الرئيس البرازيلي إلى المشفى


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 06:10قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أفاد موقع "G1" الإخباري بنقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المشفى بسبب وعكة صحية، لإجراء فحوص طبية.

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ونقل الموقع عن وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو فاريو، قوله: "تم نقل الرئيس جايير بولسونارو مساء أمس الاثنين إلى مستشفى تابع للقوات المسلحة في العاصمة برازيليا لإجراء فحوص طبية بسبب وعكة.

من جانبها قال السيدة الأولى ميشيل بولسونارو إن زوجها يشعر بالارتياح.
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وفي أوائل يناير الماضي تم إدخال الرئيس بولسونارو بالفعل إلى المستشفى بسبب مشاكل في الأمعاء.

ويواجه بولسونارو مشاكل صحية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 2018. وتعرض بولسونارو آنذاك للطعن خلال مظاهرة انتخابية في مدينة جويز دي فورو بولاية ميناس جيرايس قبل نحو شهر من الانتخابات. دمرت السكين الشريان المساريقي الذي يمد الأمعاء بالدم. وبعد ذلك خضع الرئيس البرازيلي لعدة عمليات جراحية.

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