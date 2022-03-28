بايدن يتراجع عن تصريحاته السابقة: لم أدع لتغيير السلطة في روسيا


Publié le Lundi 28 Mars 2022 - 06:21قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها في وارسو، وقال إنه لم يدع إلى تغيير السلطة في روسيا.

...

وأجاب بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قد دعا إلى تغيير السلطة في روسيا: "لا".

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".
..


وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243541



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 28 مارس 2022 | 25 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:40 15:56 12:31 06:11 04:44
Babnet
14°
Babnet19°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
0 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1225°-1122°-1619°-1419°-12
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   