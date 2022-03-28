بايدن يتراجع عن تصريحاته السابقة: لم أدع لتغيير السلطة في روسيا

وكالات -

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وأجاب بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قد دعا إلى تغيير السلطة في روسيا: "لا".وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.