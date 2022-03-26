وكالات -

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وقال بايدن اليوم السبت، عقب لقاء عقده مع لاجئين أوكرانيين في ملعب رياضي وسط العاصمة البولندية وارسو، ردا على سؤال عن موقفه إزاء بوتين بعد رؤية هؤلاء اللاجئين: "إنه جزار".وسرعان ما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الزعيم الأمريكي بالقول: "من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس".وحذر بيسكوف من أن "الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".وسبق أن وصف بايدن نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب" و"قاتل".بايدن: سنواصل تصدير أسلحة إلى كييفوتعهد بايدن، خلال لقائه مع اللاجئين اليوم، بأن الولايات المتحدة ستصدر المزيد من صواريخ "جافلن" المضادة للدروع وأسلحة أخرى إلى حكومة كييف بغية "مساعدة الأوكرانيين في طرد الغزاة".وردا على سؤال عن تقارير تزعم تغيير العسكريين الروس استراتيجيتهم في أوكرانيا، ذكر الرئيس الأمريكي أنه "ليس متأكدا من أنهم فعلوا ذلك".وأجرى بايدن في وقت سابق من اليوم في وارسو محادثات مع الرئيس البولندي، أندجي دودا، ووزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف.وكان بايدن قد أثار أمس موجة تساؤلات إذ خاطب جنودا أمريكيين منتشرين في بولندا، متحدثا عن الوضع في أوكرانيا، بالقول: "سترون عندما ستكونون هناك"، وذلك على الرغم من نفيه مرارا وجود أي خطط لدى واشنطن لإرسال قوات إلى أوكرانيا.وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن موقف بايدن لا يزال ثابتا في هذا الشأن ولم يطرأ أي تغيير فيه.