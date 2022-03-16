تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. قصف عنيف شمال كييف وأميركا تحذر روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية

وكالات -

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مخاوف أميركية

تتعرض أحياء الجهة الشمالية من العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي خلال ساعات الصباح، في حين حذرت الخارجية الأميركية روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية.وتعهد رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا -خلال لقائهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف- بمواصلة دعم أوكرانيا، كما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك أمس الثلاثاء إن "تناقضات عميقة" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكنا.وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن حزمة رابعة من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج بلادهم تجاوز 3 ملايين.قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن لديه مخاوف حقيقية من أن تستخدم روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن كانت واضحة للغاية مع موسكو، وأبلغتها أنه سيكون هناك رد وتداعيات إذا استخدمت أسلحة كيميائية.وأضاف -في تصريحات لقناة "سي إن إن" (CNN)- أن حديث روسيا عن أسلحتها النووية يعكس عدم مسؤولية، مشددا على أن الرئيس بايدن كان واضحا في التأكد من تجنبنا الدخول مع روسيا في صراع يقودنا لحرب عالمية ثالثة.ووفقا لبلينكن، فإن هدف بوتين هو حرمان أوكرانيا من حقها في الوجود كدولة مستقلة، وعدّ مخاوف بوتين بشأن قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا أساس لها من الصحة.وتابع "أوكرانيا لم تكن بصدد انضمام وشيك للناتو حتى قبل العدوان الروسي".