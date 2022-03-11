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حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. معارك ضارية في ضواحي كييف والبيت الأبيض يمهد لعقوبات جديدة

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في اليوم الـ16 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تتواصل المعارك بعدة محاور أبرزها في محيط العاصمة كييف بالإضافة إلى مدينتي ماريوبول في الجنوب وخاركيف في الشرق.سياسيا، لم تسفر المحادثات التي جرت في مدينة أنطاليا (جنوبي تركيا) بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي عن تقدم باتجاه وقف شامل محتمل لإطلاق النار، في حين تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من بعض مناطق المواجهات.وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم الجمعة إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة على أوكرانيا، بينما تتواصل قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الحرب.في المقابل، بدأت روسيا اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية، وتشمل تعليق صادرات الحبوب ومواد أخرى، في حين تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على العقوبات، وقال إن بلاده ستخرج أقوى من الأزمة الراهنة.بدوره، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إن موسكو وكييف مستعدتان للتعاون مع الوكالة لضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية.