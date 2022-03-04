متابعة اليوم التاسع من الغزو الروسي لأوكرانيا

وكالات -

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مع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها التاسع، استهدفت القوات الروسية -فجر اليوم الجمعة- محطة زاباروجيا للطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا، مما أدى لاشتعال النيران في مبنى للتدريب بالمجمع.وبينما أكدت السلطات الأوكرانية أن السلامة النووية للمحطة باتت مضمونة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باللجوء للرعب النووي، والسعي لتكرار كارثة مفاعل تشرنوبل عام 1986.ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه القوات الروسية إحراز المزيد من التقدم باتجاه العاصمة كييف وفي جبهات أخرى، بعد سيطرتها على مدينة خيرسون في الجنوب.