"موديز" تخفض تصنيف روسيا الائتماني

وكالات -

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وقالت وكالة "موديز" في تقرير لها إنها "خفضت التصنيف السيادي لروسيا على المدى الطويل بالعملة الوطنية (الروبل) والأجنبية والديون غير المضمونة للحكومة الروسية إلى (B3) من (Baa3)".وأوضحت الوكالة أن تخفيض تصنيف روسيا عدة مراكز وإبقاءها على القائمة للمراجعة لمزيد من التخفيض جاء نتيجة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، بما في ذلك العقوبات ضد البنك المركزي وبعض المؤسسات المالية الكبرى.وقبل ذلك خفضت وكالة "فيتش" أيضا التصنيف الائتماني بعيد الأمد لروسيا من BBB إلى B، وعزت ذلك للعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.وتعتقد الوكالة أن الأحداث الراهنة قد تضعف القطاع المالي الروسي على الساحة الخارجية والداخلية، وستحد من مرونتها المالية وتقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وستزيد من المخاطر الداخلية والجيوسياسية.ويأتي قرار وكالتي "موديز" و"فيتش" رغم امتلاك روسيا مؤشرات اقتصاد كلي قوية، إذ تمتلك روسيا احتياطيات دولية تصل قيمتها إلى مستوى 643 مليار دولار.