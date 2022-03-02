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انفجارات تهز كييف وقصف خاركيف لـ4 ساعات متواصلة..

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مقاومة شعبية

كثفت القوات الروسية قصفها الجوي والبري على أوكرانيا، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدمها تجاه العاصمة كييف، وبينما بدأ الأوكرانيون تنظيم مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي، علّق مسؤولون أميركيون على سير العمليات العسكرية التي دخلت يومها السابع.وشنت القوات الروسية قصفا عنيفا على غرب كييف في اللحظات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف استهدف أبنية سكنية في منطقة زهيتومير (غرب كييف)، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.وفي وقت سابق، هزت 5 انفجارات العاصمة الأوكرانية، .وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن روسيا توجه ضربات صاروخية ومدفعية مباشرة إلى الأحياء السكنية وتستهدف المدنيين.كما أعلنت السلطات في كييف حالة تأهب جوي في العاصمة، ودعت الجميع لدخول ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن الجيش وسكان المدينة جاهزون للدفاع عنها، مؤكدا وضع حواجز على مداخل العاصمة لإعاقة تقدم القوات الروسية.وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل لحظة إسقاط طائرة روسية قرب العاصمة كييف الخميس الماضي.وفي السياق، قال نائب مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن الجيش قضى على مجموعة "قاديروف" التي كانت مهمتها تصفية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.أما في خاركيف (شمالي أوكرانيا)، فقد اندلعت معارك طاحنة على مختلف المحاور، وسقط صاروخ أمام مبنى مجلس المقاطعة، كما استهدف القصف الروسي أيضا محطات الطاقة.وتواصل القصف الروسي على مدينة خاركيف وضواحيها لمدة 4 ساعات.وفي خيرسون، قال عمدة المدينة إن الروس باتوا على مشارفها، بعد تقدمهم من جهة المطار إلى طريق نيكولاييف السريع.وفي سومي، قتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف روسي لوحدة عسكرية، وفقا لتقارير للانفصاليين.أما في دونيتسك، فقالت القوات الانفصالية إنها ستنظم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول للخروج منها.