سويسرا تتخلى عن حيادها وتتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

وكالات -

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أعلنت سويسرا اليوم الإثنين التخلي سياسة الحياد التي تنتهجها مند عقود، وقررت السير على خطى دول الإتحاد الأوروبي، وتبنت جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بشكل كامل.وستلتزم سويسرا بتطبيق جميع العقوبات التي فرضتها أعضاء كتلة الإتحاد الأوروبي، ولن تستثني أحدا وقد منعت سويسرا بالفعل خمسة من كبار الشخصيات الروسية من دخول اراضيها.كما ستجمَد سويسرا على الفور الحسابات المصرفية لجميع الأشخاص البالغ عددهم 336 الذين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.ويُعتقد أن البنوك السويسرية تضم مليارات الدولارات من ودائع الأموال الروسية.كما أعلنت سويسرا اليوم أيضا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وألغت شركات الطيران السويسرية كذلك رحلاتها إلى روسيا.وقد أعلن الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس اليوم في ندوة صحفية عقدها في برن رفقة ثلاثة أعضاء في الحكومة الفدرالية، رفض بلاده للهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، معتبرا أنه يشكَل تهديدا على الحرية والديمقراطية.وأضاف كاسيس أن " "مُجاراة الطرف المعتدي ليس بالأمر المُحايد". لن نقف متفرجين ونحن نرى اتفاقيات جنيف، التي تعد سويسرا مهدا لها، تداس تحت الأقدام".وواجهت سويسرا منذ غزو روسيا لأوكرانيا ضغوطا داخلية وخارجية لكي تنضم إلى عديد من الدول الأخرى في فرض العقوبات على روسيا، وقد قررت الأسبوع الماضي فرض قيود على سفر الشخصيات الروسية التي تشملها العقوبات، ومنعت أيضا المصارف السويسرية من المشاركة في تعاملات إقتصادية مع هؤلاء الأفراد والشركات التي يملكونها.