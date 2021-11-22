ويسكونسن: قتلى وجرحى إثر دهس سيارة حشدا أثناء عروض عيد الميلاد

وكالات -

وأضافت أنه تم أيضا نقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث.وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقا بأن سيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكنسون الأمريكية مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.ووقع الحادث في واوكيشا التي تبعد نحو 32 كيلومترا غرب ميلووكي بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة.وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة حمراء اللون من طراز "إس.يو.في" مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدا أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.وأظهر الفيديو عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد بعد الحادث.