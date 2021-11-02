فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من خمسة ملايين شخص عبر العالم

فرانس 24 - أفاد تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية بُني على أساس أرقام رسمية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم تجاوزت عتبة الخمسة ملايين، وسط تفاوت تطور الجائحة بين القارات.



في أمريكا اللاتينية والكاريبي، المنطقة الأكثر تضررا في العالم من حيث إجمالي عدد الوفيات (1,521,193)، يميل الاتجاه العام بالأرقام إلى التراجع مع انخفاض نسبة الوفيات 5% الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة.



ومن بين الدول التي سجلت أكثر من 100 حالة وفاة أسبوعية قبل أسبوعين، تم تسجيل أكبر تحسّن من ناحية تفشي الوباء في كوبا (54 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، تراجع بنسبة 56%) وكوستاريكا (83 حالة وفاة، تراجع بنسبة 25%) والأرجنتين (124 حالة وفاة، تراجع بنسبة 23%) والبرازيل (2180 حالة وفاة، تراجع بنسبة 8%) حيث انتقد تقرير برلماني الرئيس جايير بولسونارو وإدارته للوباء.



في المقابل، يزداد الوضع سوءا في غواتيمالا (زيادة نسبة الوفيات 6%) وكولومبيا (زيادة بنسبة 6%).



روسيا تتحمل ثقل ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا



في أوروبا، تتحمل ثقل ارتفاع عدد الوفيات من كوفيد-19 كل من روسيا (7,938 وفاة، زيادة بنسبة 9%) وأوكرانيا (3,857 وفاة، زيادة بنسبة 19%) ورومانيا (3,072 وفاة، زيادة بنسبة 6%).



وتسجل دول أخرى ارتفاعا كبيرا مثل سلوفاكيا (131 وفاة في الأيام السبعة الماضية، زيادة بنسبة 130%) وجمهورية التشيك (138 وفاة، زيادة بنسبة 97%) والمجر (237 وفاة، زيادة بنسبة 68%).



آسيا: الهند في "المقدمة"



في القارة الآسيوية، تزداد وطأة الجائحة ثقلا على الهند (3917 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية) بعدما راجعت ولاية في جنوب غرب البلاد أرقامها الرسمية للوفيات بين آذار/مارس 2020 وحزيران/يونيو 2021.



أما في بقية القارة (4066 حالة وفاة في السبعة أيام الماضية)، بقي عدد الوفيات الجديدة من كوفيد-19 مستقرا مقارنة بالأسبوع السابق، وتلحظ بعض البلدان تحسنا مثل منغوليا (74 حالة وفاة، تراجع بنسبة 38%) وباكستان (72 حالة وفاة، تراجع بنسبة 33%) وكوريا الجنوبية (83 حالة وفاة، تراجع بنسبة 22%).



انخفاض عدد الوفيات في الولايات المتحدة وكندا



بعد موجة وبائية جديدة في الصيف، انخفض عدد الوفيات حاليا في الولايات المتحدة حيث سُجّلت 9850 حالة وفاة في السبعة ايام الماضية (تراجع بنسبة 15% في أسبوع واحد)، وكذلك في كندا (222 حالة وفاة، تراجع بنسبة 14%).



تدهور الوضع الوبائي في مصر



في القارة الأفريقية، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بنسبة 9% في السبعة أيام الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل أقل من 200 حالة وفاة رسميا يوميا.



ومن بين الدول التي سجلت أكثر من 100 حالة وفاة الأسبوع الماضي، وحدها مصر شهدت تدهور الوضع الوبائي إذ سجلت 366 حالة وفاة خلال سبعة أيام (زيادة بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق). وعلى العكس، تشهد العديد من الدول تراجعا في نسبة الوفيات الأسبوعية، بما في ذلك إثيوبيا (101 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، تراجع بنسبة 28%) وجنوب أفريقيا (252 حالة وفاة، تراجع بنسبة 19%).



تضاءل تفشي الوباء في الشرق الأوسط



يتضاءل أيضا تفشي الوباء في الشرق الأوسط إذ سجلت المنطقة 1,880 وفاة في السبعة أيام الأخيرة أي تراجع بنسبة 7% عن الأسبوع السابق. وهذه النسبة سجّلت بشكل أساسي بسبب تراجع نسبة الوفيات في ايران (1,080 وفاة في السبعة أيام الأخيرة، أي تراجع بنسبة 6%).



من جهتها، تشهد أوقيانيا - وهي القارة الأقل تضررا من تفشي الوباء - موجة وبائية غير مسبوقة في المنطقة مسجلة 139 وفاة في السبعة أيام الأخيرة. وسجلت أستراليا 97 وفاة في السبعة أيام الأخيرة (تراجع بنسبة 8% عن الأسبوع السابق).





فرانس24/ أ ف ب



