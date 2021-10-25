وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"

Publié le Lundi 25 Octobre 2021 - 07:57قراءة: 0 د, 19 ث
وكالات - أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب".

وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت وزارة الإعلام: "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتنقله إلى مكان مجهول".

وشهدت العاصمة السودانية فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، وانقلاب الجيش على الحكومة، واعتقالات لقيادات مدنية ووزراء.



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