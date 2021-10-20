سلالة جديدة للمتحور "دلتا" تثير مخاوف عالمية

وكالات - يراقب خبراء بريطانيون عن كثب سلالة جديدة رُصدت للمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، تسبب عددا متزايدا من الإصابات.



ويعد النوع “دلتا” المتحور السائد في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بيد أن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن ستة في المائة من حالات الإصابة بكوفيد متسلسلة وراثيا من نوع جديد.



ويضم النوع “إيه واي.2.4″، الذي يسميه البعض “دلتا بلس”، تحورات قد تساعد الفيروس في البقاء.





ويخضع الأمر حاليا لاختبارات تهدف إلى فهم حجم التهديد الذي قد يشكله هذا المتحور؛ ويقول الخبراء إنه من غير المرجح أن ينتشر على نطاق واسع أو يتغلب على الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الثلاثاء تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة للمتحور دلتا (AY.4.2) من مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) في إسرائيل.



وقالت الوزارة ذاتها في بيان إن المصاب طفل يبلغ من العمر (11 عاما) تم تأكيد إصابته بالمتحور عند عودته من مولدوفا.

وحسب الوزارة الإسرائيلية، يتم التحقيق فيما إذا كانت السلالة الجديدة (AY.4.2) والمعروفة باسم “دلتا بلس” أكثر ضراوة وأسرع انتشارا من سلالة دلتا العادية.



وتم مؤخرا تسجيل الإصابات بالمتغير “دلتا بلس” في عدد من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة.



