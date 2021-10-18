فرنسا: ماكرون يطلق "المشاورات العامة" بهدف إصلاح النظام القضائي

فرانس 24 - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطلق الاثنين "المشاورات العامة للقضاء"، المسؤولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، ردا على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات.



وستقام مشاورات عامة لأشهر عدة، في ورشات عمل، بمشاركة ممثلين عن مجمل النظام القضائي: القضاة والنيابة والكتبة والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، بالإضافة إلى مواطنين متطوعين، عبر منصة رقمية.



وستشرف لجنة مستقلة على توجيه العمل وضمان استقلاليته برئاسة جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر تقريرا حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.



وفي شباط/فبراير، ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها انطلاقا من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.



وشدد الرئاسة على أن "أي شيء قد يندرج ضمن القواعد"، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، "سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية"، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.



لكن بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر شباط/فبراير، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم اصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة.



وكان الرئيس قد كشف عن هذه المشاورات العامة في حزيران/يونيو، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض.



وكان القاضيان قد أعربا خلال اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الإجراء، خشية "التشكيك المستمر بالقضاء" وتوجيه الانتقاد لبطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.



وتفاقم الاستياء بعد اتهام وزير العدل إريك دوبون موريتي في قضية تضارب مصالح. وكان قد ندد بوجود "حرب" تشنها ضده بعض نقابات القضاة. ومن المقرر أن يلقي ماكرون، يرافقه وزير العدل، كلمة الاثنين في قصر المؤتمرات في بواتييه.



وأشارت الرئاسة إلى أنه سيجري نقاشات مع المواطنين وطلاب الحقوق والنواب وأصحاب المهن القانونية من جميع أنحاء فرنسا والشرطة.





فرانس24/ أ ف ب



