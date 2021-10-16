الولايات المتحدة.. إصابات جراء إطلاق رصاص في ملعب أثناء مباراة رياضية في ألاباما

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 09:14قراءة: 0 د, 40 ث
وكالات - أكدت الشرطة الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف أربعة مصابين بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكر برين أن الغموض يلف دوافع الهجوم وأن الشرطة لم تنفذ بعد أي اعتقالات على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاصات.

وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر أعداد كبيرة من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن.




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