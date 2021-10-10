تبون يعتبر أن عودة سفير بلاده إلى باريس مشروطة باحترام تام للجزائر

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 21:57قراءة: 0 د, 33 ث
فرانس 24 - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد أن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية "على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة"، وعلى ضرورة عدم "تزييف التاريخ".

وأكد الرئيس الجزائري أن "الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله".

وكانت الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس من "كراهية فرنسا".

وفي اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لما قاله الجيش الفرنسي.

فرانس24/رويترز

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