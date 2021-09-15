البرازيل..مصرع 7 أشخاص جرّاء تحطم طائرة

البرازيل
Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 - 06:20 قراءة: 0 د, 24 ث
الأناضول - لقي سبعة أشخاص مصرعهم خمسة منهم أفراد عائلة واحدة بتحطم طائرة في ولاية سان باولو البرازيلية الثلاثاء

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المنقذين أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة بيراسيكابا وعلى متنها 5 ركاب وطاقم من فردين، قبل أن تسقط بعد وقت وجيز من إقلاعها في منطقة مشجرة بمحيط معهد محلي.

وأضافت المصادر موضحة أن ارتطام الطائرة بالأرض تسبب في انفجارها واحتراقها، مشيرة إلى أن جثث الركاب المتفحمة لم يتم التعرف عليها بعد، وأن التحقيق جار لتحديد سبب الكارثة.



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