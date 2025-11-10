Babnet   Latest update 20:19 Tunis

مدنين: 40 تلميذا وتلميذة ينتفعون من خدمات اليوم الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والاسنان

Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 19:12
      
انتفع حوالي 40 تلميذا وتلميذة، بالسنة الاولى من التعليم الاساسي، من خدمات اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والاسنان بولاية مدنين، الذي شمل 4 مدارس ابتدائية وهي وادي الربايع بمعتمدية بن قردان وتاجرجمت بمدنين الحنوبية وتماسنت بسيدي مخلوف والخنانسة بجربة اجيم، وذلك من خلال توزيعهم على مركزي فحص احدهما بالمستشفى الجامعي بمدنين والاخر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، عبر وسائل نقل وفرتها الادارة الجهوية للصحة.
كما تم في هذا اليوم الثاني الذي انتظم اول امس السبت، منح 12 تلميذا وتلميذة يعانون نقص نظر، نظارات طبية مجانية وتوجيه 13 تلميذا لمتابعة علاجات الفم والاسنان واخذ مواعيد قريبة لهم، وذلك بعد عمليات الفحص التي امنها اطباء مختصون في العيون وفي الفم والاسنان، وفق المدير الجهوي للصحة الطيب شلوف.
وذكر شلوف بان اليوم الوطني الاول للصحة البصرية وصحة الفم والاسنان شمل 36 تلميذا ب4 مدارس ابتدائية بمعتمدية بني خداش، وتم تسليم 24 تلميذا نظارات طبية على ان تشمل الايام الطبية المقبلة مدارس اخرى وخاصة منها الريفية، مشيرا الى اهمية هذه الايام في توفير عيادات في طب العيون بالنظر الى تاثير نقص البصر على ظروف التعلم والتحصيل المعرفي للتلميذ ليمثل عنصرا اساسيا للنجاح المدرسي.

ولفت الى ان هذه الايام، تعاضد عمل الطب المدرسي والجامعي بالجهة، حيث يتوفر بالجهة مركز جهوي للصحة المدرسية والجامعية، احدث مع مفتتح السنة الدراسية الحالية ويقدم كل الخدمات الوقائية والعلاجية بالوسط المدرسي، وتم مؤخرا تركيز عيادة لطب العيون به، ستنطلق قريبا في تامين خدماتها مع تعزيزها بخدمات في اختصاصات اخرى قبل موفى السنة من امراض القلب والصحة النفسية لتنضاف الى الاختصاصات المتوفرة بها من الصحة النفسية وتقويم النطق والصحة الاجابية.

واشار الى وجود فرق للصحة المدرسية متنقلة الى المدارس في اطار عملها الوقائي طيلة السنة الدراسية، تعاضد جهود المركز وتوجه اليه التلاميذ ممن في حاجة الى متابعة صحية.


الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
