بالهتافات.. أهالي الناصرة يزفون الأسرى الفلسطينيين الأربعة

الأناضول - تظاهر عشرات الفلسطينيين، السبت، أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة (شمال)، حيث نُقل الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فرارهم من السجن قبل أيام.
ونشرت القناة "13" العبرية الخاصة، مقطعا مصورا يظهر عشرات الشبان وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، أمام محكمة الصلح بالناصرة، وذلك تزامنا مع وصول الأسرى الأربعة، الذين اعتقلت إسرائيل اثنين منهم، مساء الجمعة، والآخرين فجر السبت.
ويظهر الشريط المصور، ترديد الشبان الفلسطينيين هتافات مناصرة للأسرى.
وأوضحت القناة أنه تم نقل الأسرى الأربعة إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم .
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وحدة "نحشون" التابعة لسلطات السجون الإسرائيلية، المختصة في قمع الأسرى، طلبت من المحكمة تقييد المعتقلين أثناء وجودهم داخلها، في خطوة ليست اعتيادية، بحسب الصحيفة.
والاثنين الماضي، نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بالفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمال إسرائيل، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة اعتقال 4 منهم.
وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.
وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية"، على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.
ونشرت القناة "13" العبرية الخاصة، مقطعا مصورا يظهر عشرات الشبان وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، أمام محكمة الصلح بالناصرة، وذلك تزامنا مع وصول الأسرى الأربعة، الذين اعتقلت إسرائيل اثنين منهم، مساء الجمعة، والآخرين فجر السبت.
ويظهر الشريط المصور، ترديد الشبان الفلسطينيين هتافات مناصرة للأسرى.
وأوضحت القناة أنه تم نقل الأسرى الأربعة إلى المحكمة لتمديد اعتقالهم .
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وحدة "نحشون" التابعة لسلطات السجون الإسرائيلية، المختصة في قمع الأسرى، طلبت من المحكمة تقييد المعتقلين أثناء وجودهم داخلها، في خطوة ليست اعتيادية، بحسب الصحيفة.
والاثنين الماضي، نجح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بالفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة شمال إسرائيل، قبل أن يتم الإعلان عن إعادة اعتقال 4 منهم.
وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.
وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية"، على النفق الذي حفره المعتقلون الستة للفرار من السجن.
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