السيتي يتخطى عقبة ليستر بهدف برناردو سيلفا

@ManCity/twitter
Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 19:26قراءة: 0 د, 36 ث
خرج مانشستر سيتي من أرض مضيفه ليستر سيتي بثلاث نقاط غالية عقب فوزه بهدفٍ دون رد، السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62، إثر كرة سددها كايل ووكر تصدى لها بيتر شمايكل، حارس ليستر، ثم ارتدت إلى البرتغالي برناردو سيلفا الذي تابعها بسهولة في الشباك.

والفوز هو الثالث تواليا للسيتي بعد التغلب على كل من نوريتش سيتي وأرسنال بنفس النتيجة (5 ـ 0)، وذلك عقب هزيمة أولى تلقاها في افتتاح الموسم على يد توتنهام هوتسبير، بهدف وحيد. ​​​​​​​

وبات في رصيد حامل اللقب، مانشستر سيتي، 9 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف اليونايتد المتصدر بـ 10، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز العاشر. ​​​​​​​



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