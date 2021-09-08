الداخلية المغربية: عملية افتتاح مراكز الاقتراع تمت بظروف عادية

الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - قالت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، إن عملية افتتاح مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية والبلدية المتزامنة تمت في ظروف عادية.



وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "حسب المعلومات الواردة من محافظات وأقاليم المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية".



وذكرت أن عملية التصويت ستتواصل حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، بعد افتتاحها في الساعة 8:00 صباحا (7:00 ت.غ).



وانطلقت في المغرب، صباح الأربعاء، أول انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، يشارك فيها نحو 18 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت.



ويبلغ عدد من يحق له التصويت في هذا الانتخابات 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)؛ ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.



وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية.





