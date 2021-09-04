ليبيا..سكان "الهلال النفطي" يعلنون إيقاف التصدير

الأناضول - أعلن عدد من أهالي وسكان منطقة الهلال النفطي في ليبيا، إيقاف التصدير والعمل بالموانئ النفطية، إلى حين تلبية مطالبهم.



جاء ذلك في بيان مصور، نشرته قناة فبراير (محلية خاصة)، في وقت متأخر، الجمعة.



وقال الأهالي: "نعلن وقف تصدير النفط في الموانئ النفطية بالشركات الواقعة في الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة".



وأكد الأهالي أنهم لن يسمحوا بتصدير النفط "إلى حين اتخاذ اجراءات إقالة مصطفى صنع الله (رئيس مؤسسة النفط الليبية)" وفق البيان.



وطالب السكان "بتشكيل مجلس إدارة جديد على أن يكون من أبناء منطقة الهلال النفطي"



ومنطقة الهلال النفطي تمتد من طبرق (شرق) حتى خليج السدرة (غرب)، وتضم أكبر الموانئ والحقول النفطية في ليبيا.



والأحد، أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية، إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل، وإحالته للتحقيق لارتكابه "مخالفات".



ويشهد القطاع النفطي في ليبيا تعافيا في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ الإنتاج المحلي 1.3 مليون برميل يوميا.



لكن صنع الله أعلن، الخميس، تراجع الإنتاج بمعدل 40 ألف برميل يوميا، لأسباب لوجستية.



وفي 19 أغسطس/آب، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن إيرادات البلاد النفطية سجلت مستوى قياسيا متجاوزة ملياري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التوالي.







