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الجرندي ينفي وجود إرهابيين بقاعدة الوطية يعتزمون التسلل إلى تونس

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 20:26قراءة: 0 د, 35 ث
نفى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ما يروج من أخبار، حول وجود إرهابيين بقاعدة الوطية في ليبيا يعتزمون التسلل إلى تونس.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية في تصريح لنشرة الأخبار الرئيسية على القناة الوطنية الأولى، اليوم الخميس 26 أوت 2021، أن ما يروج مجرد معلومات فايسبوكية.




وأوضح الوزير أنه تم اليوم إعلام الأطراف الليبية في الاجتماع الذي انقعد مع عدد من المسؤولين بأن قرار غلق الحدود يتعلق بالمسألة الصحية.

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وشدد الجوندي على أنه تم النقاش بيك الطرفين حول كيفية تفعيل البروتوكول الصحي المتعلق بكل الوافدين على تونس وهو ليس حكرا على الوافدين من ليبيا وفق قوله.

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