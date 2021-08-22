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بايدن: أجلينا 33 ألف شخص من أفغانستان و"طالبان" تتعاون في توسيع المنطقة الآمنة حول مطار كابل

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 22:29قراءة: 0 د, 57 ث
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أجلت من أفغانستان منذ يوليو 33 ألف شخص، مشيرا إلى أن "طالبان" تتعاون مع بلاده في توسيع مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابل.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تجلي من أفغانستان الأمريكيين فقط، بل وأيضا مواطنين من الدول الأخرى في الناتو وبعض الدول الشريكة.

وتابع: "حتى هذا الصباح انطلاقا من 14 أغسطس أجلينا نحو 28 ألف شخص تقريبا على متن طائرات الولايات المتحدة والتحالف، بما في ذلك رحلات مدنية عارضة، ونتيجة ذلك ارتفع العدد العام للأشخاص الذين تم إجلاؤهم منذ يوليو إلى 33 ألف شخص".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان لافتا إلى أن الأولوية هي إخراج الأمريكيين من البلاد في أسرع وقت ممكن.

ولفت بايدن إلى أن مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة للولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الأمنية الخاصة بمن يتم إجلاؤهم.

وشدد بايدن على أن الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة، مؤكدا أنه لا يثق بـ"طالبان"، لكن الحركة تتعاون في توسيع مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابل.

كما تعهد الرئيس الأمريكي بأنه سيؤيد فرض عقوبات على "طالبان" وفقا لتطورات الوضع في أفغانستان.





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