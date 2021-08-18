واشنطن تتهم "طالبان" بعرقلة وصول الأفغان إلى مطار كابل

الأناضول - اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، حركة "طالبان" بعرقلة وصول الأفغان إلى مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل.



وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة للحلفاء وآلاف الأفغان.



وأضافت أنه تم إجلاء 2000 شخص إضافيين تقريبا من كابل خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.



وأوضحت أن بلادها ستدعو قريبا أكثر من 800 من حاملي التأشيرات الخاصة لمغادرة أفغانستان باتجاه الولايات المتحدة.



وقالت المسؤولة إن عدد الموظفين الأمريكيين القنصليين في أفغانستان سيتضاعف بحلول يوم الجمعة.



وتابعت: "تصلنا تقارير تفيد بأن طالبان تعرقل وصول الأفغان إلى المطار عكس ما تعهدوا به في تصريحاتهم".



وبخصوص اللاجئين الأفغاني، أوضحت المسؤولة الأمريكية: أجرينا محادثات مع مسؤولين في أكثر من 12 دولة لتشجيعهم على اتخاذ خطوات لدخول لاجئين أفغان إلى أراضيهم.



في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن بلاده لديها 4500 من القوات في أفغانستان ولم يحدث أي اشتباك بينها وبين مقاتلي طالبان.



وقال: "نحافظ على قنوات اتصال مع طالبان"، وفق موقع الحرة.



ومنذ مايو/ أيار الماضي، شرعت "طالبان" في توسيع سيطرتها، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري، وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على البلاد كلها تقريبا.



وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.



