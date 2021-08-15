بالتزامن مع استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة كابل... الرئيس الأفغاني يصل إلى سلطنة عمان بعد طاجيكستان

الأناضول - كشفت قناة "كابل نيوز" المحلية، الأحد، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان بعد طاجيكستان، وذلك بالتزامن مع استيلاء حركة "طالبان" على عاصمة البلاد كابل.



وكتبت القناة التلفزيونية، في تغريدة عبر توتير، أن "أشرف غني وصل سلطنة عمان".



وأضافت أن "أشرف غني وزوجة رولا، وشخصين مقربين له آخرين، هما مهيب وفضلي، غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت حركة "طالبان" أنها ستعلن قريبا "إمارة أفغانستان الإسلامية" من القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



ولاحقا أكد رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد الله، أن "غني غادر البلاد بالفعل".



وقال عبد الله: "غادر الرئيس الأفغاني السابق أفغانستان، تاركا البلاد في هذا الوضع الصعب".



من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأحد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة.



وأوضح مجاهد، في تغريدة على تويتر، أن الحركة ترغب في بسط سيطرتها على العاصمة بشكل سلمي، وأنها لا تستخدم القوة لتحقيق هذا الهدف.



وأكد أن عناصر الحركة سيتولون فرض الأمن في كابل لمنع وقوع أي حالات نهب وسرقة، مؤكدا عدم المساس بمنازل المدنيين.



واستولت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.



ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.



