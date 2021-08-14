العثور على حطام طائرة الإطفاء المنكوبة جنوبي تركيا

الأناضول - عثرت السلطات التركية على حطام طائرة الإطفاء التي سقطت، السبت، أثناء إخماد حريق غابة بولاية قهرمان مرعش، جنوبي البلاد.



وذكر مراسل الأناضول، نقلا عن مصادر رسمية، أن الطائرة كانت تشارك في إخماد حريق في موقع "آلمالي" التابع لقضاء "12 شباط".



وأوضح أنه تم الوصول إلى حطام الطائرة في وادي "قصق" بمروحيات خصصتها وزارة الدفاع بسبب عدم وجود طريق بري.



وفي وقت سابق، قالت مصادر رسمية إن الطائرة التي استأجرتها المديرية العامة للغابات التركية من روسيا، انقطع الاتصال بها أثناء إخمادها الحرائق في قهرمان مرعش.



وأشارت في حديث لمراسل الأناضول إلى انتقال فرق البحث والإنقاذ للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، تحطم طائرة الإطفاء الروسية التي أقلعت من ولاية أضنة للمشاركة في جهود إخماد الحريق في قهرمان مرعش، إثر سقوطها.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة من طراز "بي إي 200"، وقالت في بيان: "كان ضمن الطائرة 5 أفراد تابعين للجيش الروسي، و3 أتراك".



