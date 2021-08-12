طالبان تسيطر على عواصم 12 ولاية أفغانية

الأناضول - كابل/ سهام الخولي - أعلن مسؤولون أفغان، الخميس، أن حركة طالبان تمكنت من السيطرة على مدينة قندهار، جنوبي أفغانستان، ليرتفع إجمالي عدد عواصم الولايات التي تسيطر عليها الحركة إلى 12.



ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أفغان ـ لم تسمهم ـ قولهم إن مدينة قندهار "باتت تحت سيطرة طالبان".



وقندهار عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم وثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد العاصمة كابل.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت طالبان سيطرتها على مدينة هرات عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وثالث أكبر مدينة في أفغانستان.



كما كشفت وزارة الداخلية الأفغانية، صباح الخميس، عن سقوط مدينة غزني، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه جنوب شرقي البلاد، في قبضة طالبان، دون مقاومة من المسؤولين.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم اعتقال محافظ الولاية وعدد من زملائه من قبل قوات الأمن الأفغانية ظهر اليوم، بعدما أعلن رئيس مجلس ولاية غزني في منشور على فيسبوك، تسليم محافظ غزني ولايته إلى حركة طالبان عقب مباحثات عقدها مع زعيم الحركة أبو بكر.



يشار أن ولاية غزني تقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة الأفغانية كابل، حيث تفصلهما مسافة لا تتعدى 149 كيلومترا.



وأمس، أعلنت طالبان السيطرة على السجن المركزي لمدينة قندهار جنوبي البلاد، وإطلاق سراح مئات المعتقلين.



ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.



وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.







