Babnet Babnet  Warda - ايه ولا ايه  

طالبان تسيطر على عواصم 12 ولاية أفغانية

أفغانستان
Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 23:41قراءة: 1 د, 14 ث
الأناضول - كابل/ سهام الخولي - أعلن مسؤولون أفغان، الخميس، أن حركة طالبان تمكنت من السيطرة على مدينة قندهار، جنوبي أفغانستان، ليرتفع إجمالي عدد عواصم الولايات التي تسيطر عليها الحركة إلى 12.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أفغان ـ لم تسمهم ـ قولهم إن مدينة قندهار "باتت تحت سيطرة طالبان".

وقندهار عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم وثاني أكبر مدينة في أفغانستان بعد العاصمة كابل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت طالبان سيطرتها على مدينة هرات عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، وثالث أكبر مدينة في أفغانستان.

كما كشفت وزارة الداخلية الأفغانية، صباح الخميس، عن سقوط مدينة غزني، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه جنوب شرقي البلاد، في قبضة طالبان، دون مقاومة من المسؤولين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم اعتقال محافظ الولاية وعدد من زملائه من قبل قوات الأمن الأفغانية ظهر اليوم، بعدما أعلن رئيس مجلس ولاية غزني في منشور على فيسبوك، تسليم محافظ غزني ولايته إلى حركة طالبان عقب مباحثات عقدها مع زعيم الحركة أبو بكر.

يشار أن ولاية غزني تقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة الأفغانية كابل، حيث تفصلهما مسافة لا تتعدى 149 كيلومترا.

وأمس، أعلنت طالبان السيطرة على السجن المركزي لمدينة قندهار جنوبي البلاد، وإطلاق سراح مئات المعتقلين.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230718



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 أوت 2021 | 4 1 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:15 16:10 12:31 05:35 03:58
Babnet
32°
Babnet39°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2836°-2835°-2838°-2837°-28
  • Avoirs en devises
    19550,1

  • (12 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,29303 DT        1$ =2,79443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 aout)   535,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة