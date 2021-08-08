أعلنت حركة طالبان، الأحد، سيطرتها على مدينتي قندوز وساري بول، عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاسم نفسه والواقعتين شمالي أفغانستان.



يأتي ذلك بعد 24 ساعة من سيطرتها أيضا على عاصمتي ولايتين حدوديتين مع إيران وتركمانستان.



وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، في بيان نشره على تويتر، إنه بعد ضربات متكررة وحاسمة تم السيطرة على عاصمة ولاية قندوز، بما في ذلك مكتب حاكم الولاية، ومبنى السجن ومبنى الاستخبارات.



وأضاف أن مقاتلي الحركة تمكنوا أيضا من السيطرة على عاصمة ولاية ساري بول، وجميع المباني الحكومية ومحلقاتها.



وبحسب البيان، فإن مقاتلي الحركة استولوا على عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والعديد من الآليات والمعدات والذخيرة العسكرية.



وأمس، أعلنت طالبان السيطرة على مدينة شربرغان، عاصمة ولاية جوزجان، الحدودية مع تركمانستان، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز، جنوبا، قرب الحدود مع إيران.



ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.



وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة



