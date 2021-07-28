السعودية: ندعو المجتمع الدولي لدعم تونس ونثق بقيادتها

قالت السعودية، الثلاثاء، إنها "تثق" في القيادة التونسية في "تجاوز الظروف الحالية"، داعية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب ذلك البلد.جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، يعد الثاني خلال يومين بخصوص "الأوضاع" في تونس، عقب قرارات رئاسية الأحد، عطلت البرلمان ومنحت الرئيس رئاسة السلطة التنفيذيةوأفادت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية واس بأن "الحكومة تتابع مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس".وأضاف: "وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس".وتابعت" تؤكد الحكومة ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".ودعت الحكومة السعودية، "المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".والاثنين، قال وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في بيان إن بلاده "حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، عقب اتصال تلقاه من نظيره التونسي، عثمان جراندي.وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.