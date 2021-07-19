تونس.. مساعدات طبية من إيطاليا وإسبانيا والمغرب وليبيا

الأناضول -

تونس/ عادل الثابتي - تلقت تونس، الإثنين، مساعدات طبية من ليبيا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب في سبيل مواجهة فيروس كورونا.وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "تونس تسلمت حاويتين محملتين بمعدات ومستلزمات طبية ممنوحة من قبل الجمهورية الإيطالية في إطار مواصلة دعمها لجهود بلادنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا".وأفاد بيان رئاسي آخر بوصول مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من مملكة إسبانيا لفائدة تونس لدعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19.كما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان ثالث، عن وصول 4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني.وقال بيان للرئاسة التونسية: "حلت صباح الإثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، 4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني في إطار دعم المملكة المغربية الشقيقة لتونس في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19".وأضاف البيان أنه "تم الشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني بمنطقة منوبة (غرب العاصمة تونس) للانطلاق في استغلاله في أقرب الآجال تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية".وفي سياق متصل نقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية مفدي المسدي، وصول 12 ألف لتر من الأكسجين من ليبيا إلى تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي لتوزيعها على المستشفيات التي تشهد نقصا.وفي السياق ذاته، قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (حكومية) وبالتنسيق مع وزارة الصحة والقوات المسلحة الأردنية، "بتجهيز طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب التونسي، ستتوجه إلى تونس صباح الثلاثاء"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وحسب المصدر ذاته، "تحمل الطائرة علاجات وأجهزة ومستلزمات طبية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة هناك".وتلقت تونس مؤخرا مساعدات طبية من دول عديدة بينها تركيا والجزائر ومصر والسعودية.وتشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.وفي آخر حصيلة، أفادت وزارة الصحة التونسية، الأحد، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 546 ألفا و233، منها 17 ألفا و 527 وفاة.ولم يشمل التطعيم باللقاح المضاد لـ"كورونا" حتى الأحد سوى مليونين و347 ألفا و574، تلقى 781 ألفا و483 منهم الجرعة الثانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.