ألمانيا.. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 81 قتيلا

الأناضول -

برلين - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا، الجمعة، إلى 81 قتيلا؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة غربي البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن شرطة منطقة كوبلانز أن عدد ضحايا الفيضانات في ولاية راينلاند بلغ 50 قتيلا.وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية شمال الراين - وستفاليا إلى 31 قتيلا.وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند- بالاتينات (غرب)، وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.