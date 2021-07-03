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الصحة العالمية: رصد سلالة "دلتا" في نحو 100 دولة

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 08:59 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول -

والأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يصف السلالة بـ"الخطيرة"



أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة دلتا من فيروس كورونا الذي شوهد لأول مرة في الهند، تم رصده في نحو 100 دولة ومنطقة.

وفقًا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، السبت، فإن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من أن سلالة دلتا تنتقل بسهولة أكبر، وأنه تم رصدها في 98 دولة على الأقل.

ووصف غيبريسوس سلالة دلتا بـ"الخطيرة" وأنها مستمرة في التحور.

وبحلول أغسطس/ آب المقبل، من المتوقع أن يصبح متحور "دلتا" هو السائد في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم رفع القيود في أنحاء القارة، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

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