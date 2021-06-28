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سويسرا تقصي فرنسا وتلاقي إسبانيا في ربع نهائي يورو 2020

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 22:47 قراءة: 0 د, 12 ث
انتزع منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (5/4) عقب التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين، الاثنين على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخاريست برومانيا.




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