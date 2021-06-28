سويسرا تقصي فرنسا وتلاقي إسبانيا في ربع نهائي يورو 2020

انتزع منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (5/4) عقب التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين، الاثنين على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخاريست برومانيا.